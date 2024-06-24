Около 400 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

13:51, 24 июня 2024, ПАИ

Около 400 тысяч рублей похитили злоумышленники у жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Острова и Псковского района позвонили неизвестные лица с целью завладеть их деньгами. Некоторых своих жертв злоумышленники ввели в заблуждение во время операций купли-продажи товаров на сайтах. Кроме того, они предложили искателям «быстрых денег» дополнительный заработок за счёт инвестиций на интернет-платформах. Предлагалось также содействие в освобождении родственников от уголовной ответственности за мнимые ДТП.

В итоге псковичи, среди которых было немало пенсионеров, лишились около 400 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, шести пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и организаций. Под предлогами продления договоров на обслуживание SIM-карт они получили доступ к личным кабинетам жителей региона, а затем заблокировали их учётные записи.