Псковичи стали призёрами турниров по шахматам на фестивале «Господин Великий Новгород»

14:00, 24 июня 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами турниров по шахматам на фестивале «Господин Великий Новгород», сообщили ПАИ в шахматном клубе «Анлим».



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»



Фото: шахматный клуб «Анлим»











В рамках турнира по рапиду, который прошёл в девять туров, первое место среди ветеранов занял Валерий Русов, третьим среди юниоров стал Николай Никитин, а Вероника Петрова замкнула тройку лидеров в женском зачёте.

В турнире по блицу Валерий Русов стал лучшим среди ветеранов, а Вероника Петрова забрала серебро женского зачёта.

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