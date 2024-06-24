Псковичи стали призёрами турниров по шахматам на фестивале «Господин Великий Новгород»
Псковичи стали призёрами турниров по шахматам на фестивале «Господин Великий Новгород», сообщили ПАИ в шахматном клубе «Анлим».
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Фото: шахматный клуб «Анлим»
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Фото: шахматный клуб «Анлим»
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Фото: шахматный клуб «Анлим»
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Фото: шахматный клуб «Анлим»
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Фото: шахматный клуб «Анлим»
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Фото: шахматный клуб «Анлим»
В рамках турнира по рапиду, который прошёл в девять туров, первое место среди ветеранов занял Валерий Русов, третьим среди юниоров стал Николай Никитин, а Вероника Петрова замкнула тройку лидеров в женском зачёте.
В турнире по блицу Валерий Русов стал лучшим среди ветеранов, а Вероника Петрова забрала серебро женского зачёта.
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