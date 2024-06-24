В Госдуму внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений

15:33, 24 июня 2024, ПАИ

В Госдуму РФ внесён законопроект о запрете дискриминации приложений, разработанных в России, в иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Информация об этом размещена в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

Среди авторов этого законопроекта – депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он запрещает устанавливать условия, которые ограничивают или делают невозможным использование российских приложений и единого магазина приложений. Это касается условий, связанных с поиском, обновлением приложений, управлением их настройками, обеспечением взаимодействия с потребителями, направлением им уведомлений, а также ограничением платежей при использовании российских приложений.

Кроме того, проектом предлагается установить, что при продаже телефонов в России на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.