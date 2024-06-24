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Происшествия

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на Кузнецкой в Пскове

Скрин ДТП с камер наблюдения. Видео имеется в распоряжении редакции ПАИ

Ночью 20 июня наряд ППСП мобильного взвода № 1 отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Пскову в ходе несения службы на улице Кузнецкой допустил наезд на молодого человека 1991 года рождения, переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Как сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе областного УМВД, пострадавший был госпитализирован с травмами.

В настоящий момент возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ. «Действия полиции направлены на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», – отметили в ведомстве.

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