Останки 45 красноармейцев захоронили в Псковской области

15:54, 24 июня 2024, ПАИ

Церемония захоронения останков 45 военнослужащих Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась на территории мемориала «Ступинская высота» в Псковской области. Останки бойцов обнаружили в ходе поисковых экспедиций 2023 и 2024 годов, на церемонию из Пермского края приехали родственники одного из красноармейцев, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя региональной историко-патриотической общественной организации «Поисковый отряд «Штурм» Сергея Колендо.

«Сегодня на территории мемориала «Ступинская высота» на территории Великолукского района были захоронены останки 45 воинов Красной армии, погибших на территории района в июле — августе 1941 года. Из них именных — восемь, они родом из Пермского края, Архангельской и Тверской областей, а также с Украины», — рассказал Колендо.

На церемонию захоронения из Пермского края приехали родственники одного из найденных бойцов — Еловикова Якова Андреевича. Они рассказали, что для семьи это крайне важное событие. Потомки много лет пытались узнать судьбу бойца.

Среди именных солдат, останки которых 22 июня захоронили, значатся Гришакин Александр Васильевич, Тихолаз Николай Яковлевич, Сидоров Петр Яковлевич, Боровков Петр Иванович, Вихров Иван Федорович, Агафонов Федор Изосимович и Собко Андрей Антонович.