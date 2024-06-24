Угрожавшему убить двух человек жителю Красногородска грозит два года тюрьмы

16:14, 24 июня 2024, ПАИ

В отношении 49-летнего жителя Красногородска возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Вечером 27 мая подозреваемый, используя пневматический пистолет как орудие устрашения, направил его на мужчину, угрожая тому убийством. Этим же вечером при схожих обстоятельствах подозреваемый угрожал убийством 14-летнему подростку, которого встретил на улицах Красногородска.

Санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре района.