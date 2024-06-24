Дорожники приступили к ремонту проспекта Энтузиастов в Пскове

19:49, 24 июня 2024, ПАИ

Дорожники приступили к ремонту проспекта Энтузиастов в Пскове. По контракту дорога должна быть отремонтирована до конца мая 2025 года. Но принято решение все работы выполнить в этом году, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Будет заменён асфальт на проезжей части, сделан двухметровый тротуар, а также заасфальтированы «народная тропа» от Сиреневого бульвара до магазина, парковка рядом с ним и развязка с улицей Труда.

Сейчас на объекте снимают старое покрытие, закрывая по одной полосе движения.

Ремонт ведётся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».