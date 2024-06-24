Пскович осуждён за незаконное приобретение наркотического средства в значительном размере

20:29, 24 июня 2024, ПАИ

В Пскове осуждён мужчина за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Установлено, что пскович незаконно приобрёл наркотическое средство массой 0,55 грамма, заказав и заплатив посредством мессенджера. Целью мужчины было личное употребление. Наркотическое вещество он забрал в районе деревни Опочицы Псковского района Псковской области.

При переходе через железнодорожные пути мужчина был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте в районе железнодорожного перегона Полковая – Моглино с последующим изъятием наркотического средства.

Пскович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.