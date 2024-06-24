Пётр Солнцеворот наступил по народному календарю

07:01, 25 июня 2024, ПАИ

25 июня чествуют преподобного Петра Афонского. Грек по происхождению, в VII веке Петр служил воеводой в императорских войсках. Во время войны с сирийцами его взяли в плен и заключили в крепости. Томившись там, он размышлял, за какие грехи его наказал Бог. Петр вспомнил, что однажды имел намерение уйти в монастырь, но так и не исполнил его. Поняв это, он стал соблюдать строгий пост и усердно молиться. Во сне к Петру трижды являлся святитель Николай Чудотворец; в третий раз он пришел вместе со святым Симеоном Богоприимцем. Симеон коснулся жезлом цепей, железо растаяло словно воск, двери темницы раскрылись, и узник вышел на свободу.

Петр остался верен своему желанию принять монашество, для этого он отправился в Рим. Николай Чудотворец не оставил его и там: он явился во сне Папе Римскому и наказал ему лично постричь Петра. Папа так и сделал, разрешив монаху самому выбрать место жительства. Этот выбор помогла сделать Богородица: она указала Петру на святую гору Афон, где ему предстояло жить до конца своих дней. Здесь Петр провел 53 года в полном одиночестве, посвятив жизнь молитвам и борьбе с бесами.

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. И действительно, приближалась середина лета — самая жаркая пора.

Петров день также называли запоздалым капустником. В этот день огородники высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена. Было принято до обеда сеять белое зерно (например, пшеницу или овес), а после обеда — черное (гречу). Для гречи день вообще считался удачным. Существовала даже поговорка: «Кто на Петра посеет греч, тот будет зимой блины печь».

Еще одно прозвище Петра — Рыболов. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха. Интересно, что вплоть до 19 века ухой называли любой суп — и рыбный, и мясной, и овощной. Постепенно это название стали применять только к первым блюдам из рыбы. В каждом регионе были свои рецепты приготовления ухи: так, на юге в нее добавляли помидоры, на севере – молоко. На Руси различали уху белую (из ершей, окуней и судаков, которых варили с луком), черную (из голавлей, лещей, карпов и красноперок — с корицей и перцем) и красную, самую вкусную (из ценных пород рыбы — осетра, белуги, севрюги и лосося с шафраном).

На Петра наблюдали приметы погоды. Если в этот день была ясная погода – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.