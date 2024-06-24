Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«В основном стало хуже»: Валентина Матвиенко прокомментировала мусорную реформу, упомянув Псков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 24 июня призвала навести порядок в сфере ТКО и дать оценку мусорной реформе в стране.

«Так называемая мусорная реформа реализуется уже 5 лет, откровенно буксует и точно лучше не стало, в основном стало хуже, - констатировала Матвиенко. - Раньше отвечали муниципалитеты региональной власти. Когда мы принимали закон, подразумевалось, что в стране будет выстроена целая отрасль по сбору, сортировке, переработке мусора, утилизации в рамках экономики замкнутого цикла. Казалось бы – что проще? Сделать в каждом городе схему размещения контейнерных площадок, закупить новые контейнеры, новые мусоровозы, определить график вывоза мусора, организовать хотя бы элементарные конвейеры по сортировке мусора, заняться переработкой, утилизацией… Ничего этого, к сожалению, не происходит, и практика региональных операторов себя не оправдала. В большинстве регионов, посмотрите сети, по каждому региону основная проблема: люди жалуются на несвоевременный вывоз мусора, грязь на мусорных площадках, несанкционированные свалки и так далее…».

По словам председателя СФ, в ряде регионов случился мусорный коллапс. «В Пскове, например, катастрофическая ситуация. Несколько недель летом, в жару, не вывозился мусор. Обанкротился регоператор, колоссальная проблема. Но при этом граждане платят добросовестно за сбор и вывоз мусора», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она уточнила, что по итогам прошлого года 280 млрд рублей поступили на счета региональных операторов, которые неподотчётны никому.

«Никто не знает, а куда же эти деньги пошли. Нет никого сверху, кто бы это контролировал. Мы попросили региональные счётные палаты провести проверку. Надеюсь, потом обобщим результаты. Рабочая группа Совета Федерации глубоко погрузилась в эту проблему. Мы подготовили предложение, которое направим Правительству. Я прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение новому вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву серьёзно заняться анализом того, что произошло за эти пять лет. Наверное, нужно в чём‑то уточнить законодательство. Может быть, дать дополнительные полномочия общероссийскому экологическому оператору. Там смутные какие‑то полномочия, и он не контролирует работу регоператоров. Надо серьёзно этой проблемой заняться. Она очень раздражает людей. Это антисанитария, это нарушение экологических требований и так далее», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июня 2024

В Печорах стартовала третья смена «Истоки. Школа»
24 июня 2024

Митрополит Арсений совершил литургию в Псково-Печерском монастыре и вручил дипломы выпускникам духовной семинарии
24 июня 2024

День памяти Николая Римского-Корсакова прошел в Любенске и Вечаше
24 июня 2024

Псковские студенты стали участниками программы «Лидеры. ВДНХ»
24 июня 2024

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация стен и башен архитектурного ансамбля обители
24 июня 2024

Дорожники приступили к ремонту проспекта Энтузиастов в Пскове
24 июня 2024

Семья из Великих Лук поборется за приз в 5 млн рублей в финале конкурса «Это у нас семейное»
24 июня 2024

Третий образовательный заезд «Школа реставратора: наследники мастеров» состоялся сегодня в Печорах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...