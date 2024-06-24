«В основном стало хуже»: Валентина Матвиенко прокомментировала мусорную реформу, упомянув Псков

07:26, 25 июня 2024, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 24 июня призвала навести порядок в сфере ТКО и дать оценку мусорной реформе в стране.

«Так называемая мусорная реформа реализуется уже 5 лет, откровенно буксует и точно лучше не стало, в основном стало хуже, - констатировала Матвиенко. - Раньше отвечали муниципалитеты региональной власти. Когда мы принимали закон, подразумевалось, что в стране будет выстроена целая отрасль по сбору, сортировке, переработке мусора, утилизации в рамках экономики замкнутого цикла. Казалось бы – что проще? Сделать в каждом городе схему размещения контейнерных площадок, закупить новые контейнеры, новые мусоровозы, определить график вывоза мусора, организовать хотя бы элементарные конвейеры по сортировке мусора, заняться переработкой, утилизацией… Ничего этого, к сожалению, не происходит, и практика региональных операторов себя не оправдала. В большинстве регионов, посмотрите сети, по каждому региону основная проблема: люди жалуются на несвоевременный вывоз мусора, грязь на мусорных площадках, несанкционированные свалки и так далее…».

По словам председателя СФ, в ряде регионов случился мусорный коллапс. «В Пскове, например, катастрофическая ситуация. Несколько недель летом, в жару, не вывозился мусор. Обанкротился регоператор, колоссальная проблема. Но при этом граждане платят добросовестно за сбор и вывоз мусора», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она уточнила, что по итогам прошлого года 280 млрд рублей поступили на счета региональных операторов, которые неподотчётны никому.

«Никто не знает, а куда же эти деньги пошли. Нет никого сверху, кто бы это контролировал. Мы попросили региональные счётные палаты провести проверку. Надеюсь, потом обобщим результаты. Рабочая группа Совета Федерации глубоко погрузилась в эту проблему. Мы подготовили предложение, которое направим Правительству. Я прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение новому вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву серьёзно заняться анализом того, что произошло за эти пять лет. Наверное, нужно в чём‑то уточнить законодательство. Может быть, дать дополнительные полномочия общероссийскому экологическому оператору. Там смутные какие‑то полномочия, и он не контролирует работу регоператоров. Надо серьёзно этой проблемой заняться. Она очень раздражает людей. Это антисанитария, это нарушение экологических требований и так далее», - подчеркнула Валентина Матвиенко.