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Общество

В Пскове проходит заседание архивных учреждений СЗФО

Заседание научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа проходит сегодня, 25 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

С приветственным словом к участникам заседания обратилась заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева: «В зале присутствует более 80 сотрудников архива. На Псковской земле особое отношение к вашей профессии. Архивное дело в Пскове развивается порядка восьми веков, документы хранились в Троицком соборе, и до нас дошло немало источников».

Она отметила, что сегодня документы о прошлом Псковской земли хранят 26 архивов. Их сотрудники помогают готовить выставки к историческим датам, государственный архив области рассказывает о прошлом через соцсети. «Благодаря ему реализуется проект «Без срока давности». Во многом благодаря архиву был создан Музей оккупации геноцида. Без памяти не может быть единства народа, без знания прошлого не может быть будущего. Это особенно важно сейчас, когда пытаются переписать историю. Архивы являются источниками информации, которую невозможно переврать и уничтожить», – сказала Ольга Тимофеева.

Ольга Тимофеева наградила лучших работников архивной отрасли Псковской области почётной грамотой губернатора Псковской области и благодарственным письмом правительства Псковской области.

К участникам заседания обратился статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.

«Я надеюсь, что эти два дня пройдут продуктивно и в плане работы, и в плане знакомства с памятниками культуры и изменениями, которые произошли в Пскове и Псковской области. Государственные муниципальные архивы Северо-Западного федерального округа хранят свыше 36 миллионов единиц хранения, это 6% от объёма государственного фонда», – отметил он.

Андрей Юрасов подчеркнул, что Псковская область – очень важная часть архивного сообщества. «Заседание совета имеет важное значение. Опыт и инициатива, которые реализуются, играют важную роль, чтобы поддерживать архивное пространство. Сегодня перед архивистами стоят задания приведения деятельности в соответствие с потребностями государства, решения сложных задач, повышения качества и доступности архивных услуг. Специальная военная операция влияет на нашу деятельность, и мы должны формулировать целый ряд задач, расставляя новые акценты. Мы должны проводить полномасштабную работу по сохранению исторической правды, по формированию сознания общества и молодёжи», – сказал он и отметил важность надёжной защиты документов и информации, а также необходимость комплектования документов участников СВО.

«Важное направление – интеграция новых субъектов РФ в нашу деятельность, чтобы они принимали участие и влились в нашу семью», – добавил Андрей Юрасов.

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