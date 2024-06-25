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Происшествия

Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото с места возгорания на улице Коммунальной в Пскове. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

24 июня в 15:20 на улице Псковской в Палкино в прицепе грузового автомобиля JUKI V42-tj 110 2013 года выпуска сгорело пластиковое крыло над колесом. Предварительная причина возгорания – техническая неисправность прицепа.

В 18:38 в многоквартирном доме на улице Новгородской в Пскове на третьем этаже в однокомнатной квартире на балконе сгорела тумбочка. Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Квартира от возгорания спасена.

В 21:52 у дома № 11 на улице Коммунальной в Пскове в автомобиле Ford Transit 2001 года выпуска огонь повредил салон и подкапотное пространство. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Кроме того, 25 июня в 4:17 на улице Аллейной в Пскове в неэксплуатируемом жилом доме полностью сгорело спальное помещение мансардного этажа, огнём также повреждена кровля. Причина пожара устанавливается.

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