До пяти лет тюрьмы грозит жителю Красногородского района за избиение односельчанина

14:24, 25 июня 2024, ПАИ

52-летнего жителя Красногородского района обвиняют в причинении вреда средней тяжести, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Мужчина ударил односельчанина во время ссоры палкой. Из-за этого пострадавший получил травмы средней тяжести.

Уголовное дело по статье 112 УК РФ части 2 пункта 3 направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на пять лет.