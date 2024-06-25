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Происшествия

До пяти лет тюрьмы грозит жителю Красногородского района за избиение односельчанина

52-летнего жителя Красногородского района обвиняют в причинении вреда средней тяжести, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Мужчина ударил односельчанина во время ссоры палкой. Из-за этого пострадавший получил травмы средней тяжести.

Уголовное дело по статье 112 УК РФ части 2 пункта 3 направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на пять лет.

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