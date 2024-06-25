Более 19 тонн норвежского лосося не пропустили через границу в Псковской области
19,2 тонны мороженого лосося не пропустили через госграницу в Псковской области в МАПП «Убылинка», сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Товар следовал из Норвегии в Казахстан. Сотрудник ведомства установил несоответствие в документах: не совпадала информация о получателе, заявленном в ветеринарном сертификате, с указанными данными в разрешении комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана.
Ввоз лосося на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате груза.
Комментарии: 0 Обсудить >>>