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22 года колонии получил педофил из Псковской области

22 года колонии получил 43-летний педофил из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Подсудимый обвинялся в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к мужеложству и совершению иных действий сексуального характера путем шантажа), преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста и в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, будучи лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей, являясь лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) и преступления, предусмотренного п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (фото и видеосъёмки несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, в отношении двух и более лиц, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием интернета).

Установлено, что противоправные действия совершены с 2018 по 2022 год в отношении пяти потерпевших, которые на тот момент являлись несовершеннолетними.

Судом мужчина признан виновным, ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 22 года 01 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, сроком на 15 лет, с ограничением свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч. 2 ст. 22, п. «д» ч. 1, ч. 2 ст. 97, п. «а» ч. 1, ч. 2 ст. 99 УК РФ осужденному назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

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