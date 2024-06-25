В Великих Луках завершено расследование убийства 23-летней давности

17:35, 25 июня 2024, ПАИ

В Великих Луках завершили расследование убийства 23-летней давности, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 февраля 2001 года обвиняемый пришел в квартиру к супруге погибшего знакомого, которая сообщила об имеющемся споре из-за квартиры с детьми погибшего мужа и потребовала убить их. При этом женщина пригрозила мужчине, что в случае невыполнения ее требований она сообщит в правоохранительные органы сведения о ранее совершенном обвиняемым преступлении. Опасаясь разоблачения, мужчина дважды выстрелил собеседнице в голову и сбежал.

В ходе дополнительного следствия особое внимание было направлено на организацию работы с лицами из круга общения потерпевшей и ее покойного супруга, смерть которого носила криминальный характер. Тщательно проверив и сопоставив показания свидетелей, проверив следственным путем различные версии произошедшего, следователи пришли к выводу, что к совершению расследуемого преступления причастен местный житель. С 2012 года он отбывал наказание в исправительной колонии за совершение ряда преступлений, в том числе и за квалифицированное убийство.

С учетом собранных доказательств и благодаря достигнутому следователем психологическому контакту, обвиняемый признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои показания в ходе их проверки на месте происшествия.

Производство предварительного следствия по делу завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.