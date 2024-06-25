Инвестор парка «Волшебная гора» опубликовал видео первых тестовых прокатов в кабинке колеса обозрения
Инвестор парка «Волшебная гора» Александр Терентьев опубликовал видео первых тестовых прокатов в кабинке нового колеса обозрения. Видео доступно на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Высота – 50 метров над Псковом.
Ранее в эфире «Среды обитания» на «Серебряном дожде» он сообщил, что парк будет открыт к Дню города – 21 июля.
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Инвестор парка «Волшебная гора» опубликовал видео первых тестовых прокатов в кабинке колеса обозрения
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