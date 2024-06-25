По нацпроекту продолжается ремонт региональной трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель

19:34, 25 июня 2024, ПАИ

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт региональной трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском и Невельском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В этом году специалисты обновят четыре участка трассы общей протяжённостью 39,1 километра.

Активный ремонт ведётся на двух участках автомобильной дороги. На участке км 178 + 640 – км 189 + 340 выполняется устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Параллельно дорожники фрезеруют изношенное дорожное полотно на участке км 147 + 363 – км 158 + 620 км, а также выполняют ремонтируют автобусные остановки и посадочные площадки.

Ещё на двух участках (км 137 + 113 – км 147 + 363 и км 158 + 620 – км 165 + 473) дорожники завершили устройство асфальтобетонного покрытия, ведётся укрепление обочин.

Срок завершения работ на всех участках – октябрь текущего года.

На ремонт трассы по двум контрактам выделено более 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета.