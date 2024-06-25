Какие активности ждут детей на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове

00:08, 26 июня 2024, ПАИ

Детская зона ежедневно работает на эногастрономической ярмарке «Виноград». Какие активности проводятся на этой площадке, рассказала куратор детской локации Александра в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Наша площадка действительно очень популярная. Мы проводим различные мастер-классы. Большой популярностью пользуются научные мастер-классы, где ребята знакомятся с химией, биологией, а в этом году еще и археологией. Это наши новые мастер-классы для ребят от семи лет. Также есть творческие мастер-классы, где можно в любой момент полепить, порисовать и поучаствовать в различных активностях и даже в крио-шоу. И конечно, среди самых популярных у детей игр – это деревянные игры. Ребята приходят играть не только сами, но и всей семьей. Как правило, это увлекает и взрослых», – отметила куратор детской локации.

Она также отметила, что для детских мероприятий также оборудована сцена. На ней организуют детские спектакли. Трижды в день в выходные, дважды в будни, подчеркнула гостья эфира.