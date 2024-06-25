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Общество

Варить гречневую кашу рекомендует сегодня народный календарь

Акулина Гречишница наступила по народному календарю сегодня, 26 июня, пишет сalend.ru. В этот день православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины.

Акилина жила в III веке и ещё в детстве обратилась к вере. Она пыталась наставить на путь истинный своих подруг, за что была казнена. На момент гибели ей было всего 12 лет.

На Акулину (Акилину) русские крестьяне сеяли гречиху. Сроки работ определялись погодой и обычно приходились на неделю до или после этого дня. Крестьяне говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша».

Гречиха считалась капризной культурой, поэтому рассчитывать на большой урожай не стоило. По этому поводу существовали поговорки: «Не ровна гречиха, не ровна и земля: в иную и воз бросишь, да после и зерна не соберёшь» и «Не верь гречихе на цвету, а верь закрому».

В этот день, согласно старинному обычаю, готовили гречневую кашу и угощали ею нищих. Отведав угощение, бедняки благодарили хозяев и желали им хорошего урожая в будущем: «Уроди вам, православным, гречи без счёту. Без хлеба да без каши ни во что и труды наши». Также вспоминали поговорку: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной».

При этом молоко в этот день пить не рекомендовалось, хотя обычно его употребляют с гречневой кашей. Считалось, что молоко становится вредным для здоровья – «акульим», «молоком от бешеной коровки».

У этого праздника есть ещё одно название – Акулина – Задери хвосты. Оно связано с тем, что в это время начинались нашествия мух и комаров. Люди замечали: «С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится». Поэтому по утрам животных выгоняли на пастбище, а к полудню закрывали в прохладном хлеву. В то же время рои мошкары считались предвестником хорошей погоды.

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