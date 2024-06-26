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Происшествия

В Псковской области ликвидировано четыре пожара

Четыре пожара ликвидировано пожарными подразделениями по Псковской области за минувшие сутки, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

25 июня в 12:31 в Пскове, на улице Подвишенской, выгорела изнутри по всей площади бесхозная постройка, в двух других бесхозных постройках огнем повреждены стены. Сгорел мусор на открытой территории. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Тем же днем, в 14:58 в Печорах, на улице Первомайской, сгорел нежилой дом. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасены два жилых дома, три надворные постройки.

Вечером, в 19:28, в деревне Хредино Стругокрасненского муниципального округа на улице А. Иванова сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасены жилой дом, хозяйственная постройка.

В 22:15 в деревне Порожек-1 Дедовичского района в хозяйственной постройке огнем повреждена кровля на площади 4 кв. м. Предположительная причина возгорания – неисправность дымовой трубы. Спасена хозяйственная постройка.

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Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

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