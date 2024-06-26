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Происшествия

Задержанные в Псковской области наркокурьеры получили тюремные сроки

Задержанные в Псковской области наркокурьеры получили большие сроки заключения.

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней пресечена незаконная деятельность двух граждан России, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Доказано, что в 2021 г. фигуранты, регулярно осуществлявшие международные грузовые перевозки, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, которые занимались незаконным оборотом наркотиков.

В марте того же года в Испании осужденные совместно с иными участниками преступной деятельности оборудовали в топливном баке своего грузового автомобиля тайник, в который поместили более 155 килограммов гашиша.

219 брикетов с вышеуказанным наркотическим средством были обнаружены и изъяты правоохранителями в России, злоумышленники задержаны.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве фигурантам назначено наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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