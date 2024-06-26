Псковская область находится на 64-м месте в рейтинге доступности жилья

11:12, 26 июня 2024, ПАИ

Псковская область находится на 64-м месте в рейтинге доступности жилья. Такие данные приводит РИА Новости.

Из расчёта, что средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в регионе в мае 2024 года составила 4,8 млн рублей, семье придётся копить на её покупку 6 лет и 1 месяц. В прошлом году на это бы потребовалось 8 лет и 8 месяцев.

Возглавили список Ненецкий автономный округ (2,5 года) и Магаданская область (2 года и 8 месяцев), замыкают его Севастополь (12 лет и 4 месяца) и Крым (11 лет и 7 месяцев).