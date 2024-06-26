36 наездов на пешеходов произошло в Пскове с начала года
36 наездов на пешеходов произошло в Пскове с начала года. В результате этих ДТП 38 человек получили травмы, в том числе 12 детей. Смертельных случаев не зафиксировано, сообщили ПАИ в Управлении Госавтоинспекции Пскова.
Виновниками большинства ДТП с участием пешеходов в Пскове стали водители транспортных средств, нарушившие правила дорожного движения. В свою очередь псковичи нарушают правила, переходя дорогу не по пешеходным переходам, отметили в управлении.
Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз призывают жителей Пскова соблюдать правила дорожного движения.
Добавим, что в 2023 году в городе произошло 21 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 19 человек получили травмы, два человека погибло.
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