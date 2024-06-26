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Происшествия

До пяти лет тюрьмы грозит обокравшим магазин в Пскове сожителям

42-летний мужчина и 37-летняя женщина обвиняются в краже продуктов из магазина более чем на 2,5 тысячи рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Два псковича, являющиеся сожителями, зашли в магазин «Перекрёсток», однако денег с собой у них не было. Тогда мужчина предложил украсть продукты, на что женщина согласилась. Они сложили похищенные продукты в рюкзаки и покинули магазин, не оплатив товар.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд на рассмотрение.

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