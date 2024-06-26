Псковичи рассказали, кому чаще всего оставляют чаевые

12:57, 26 июня 2024, ПАИ

Псковичи рассказали, кому чаще всего оставляют чаевые. 73% опрошенных оставляют на чай официантам в кафе и ресторанах, 60% дают чаевые в такси, 42% так благодарят курьеров, 31% - парикмахеров, 30% - автозаправщиков и персонал гостиниц. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Самые щедрые чаевые псковичи оставляют в отелях: в среднем — 400 рублей. Размер чаевых сотрудникам кафе и ресторанов составляет 300 рублей. Парикмахерам дают на чай около 240 рублей, таксистам - 120 рублей, автозаправщикам и автомойщикам — около 100 рублей.