Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
64-летний водитель автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло у дома № 6/12 на улице Карла Либкнехта в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пешехода госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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