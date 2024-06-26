Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

13:08, 26 июня 2024, ПАИ

64-летний водитель автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло у дома № 6/12 на улице Карла Либкнехта в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В результате ДТП пешехода госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.