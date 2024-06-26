49 раз в Псковскую область пытались незаконно ввезти растения и продукты в багаже и ручной клади

14:58, 26 июня 2024, ПАИ

49 попыток незаконного ввоза растений и продуктов в ручной клади и багаже пресекли сотрудники Россельхознадзора на госгранице в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основным видом нарушений стало отсутствие фитосанитарного сертификата на перевозимые растения и продукты. Кроме того, многие пытались ввезти в Россию растения и продукты, запрещённые к ввозу. Всего сотрудники управления запретили к ввозу 366 килограммов и 198 штук подкарантинной продукции.

С нарушением закона в Россию из стран Евросоюза пытались ввезти яблоки, виноград, комнатные растения, а из Молдовы – чернослив, грецкие орехи, яблоки, фасоль, чеснок, а также семена и саженцы.

Вся указанная продукция была возвращена на территорию соседних стран.