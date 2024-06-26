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Что нужно делать при укусе бешеным животным, рассказали псковичам

Что нужно делать при укусе бешеным животным, рассказал замначальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Что нужно делать при укусе бешенным животным, рассказал Дмитрий Ширяев. Фото: ПАИ

«Человек, который был укушен, например, за ногу животным, которое является инфицированным вирусом бешенства, должен соориентироваться и обратиться на вакцинопрофилактику», – отметил Дмитрий Ширяев.

Перемещения вируса по телу до головного мозга будут занимать определенный промежуток времени, уточнил он.

«Чем дальше место укуса от головного мозга, тем дольше этот процесс будет длиться по времени. И, соответственно, мы можем получить эффект инфицирования через отложенный промежуток времени. Вот в этом опасность бешенства. К чему я говорю? Потому что, если у вас были покусы, царапины и ослюнения от животных, которые вам незнакомы, которые вызвали у вас опасения, сомнения в поведении, то нужно обратиться в клинику», – заключил Дмитрий Ширяев.

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