Водитель автомобиля Lada Granta сбил девушку на пешеходном переходе в Острове

14:03, 26 июня 2024, ПАИ

72-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил девушку на пешеходном переходе в Острове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на перекрёстке улиц 1 Мая и Карла Маркса. 20-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, но тем не менее всё равно угодила под колёса. Помощь пострадавшей оказали на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.