Водитель автомобиля Lada Granta сбил девушку на пешеходном переходе в Острове
72-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил девушку на пешеходном переходе в Острове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло на перекрёстке улиц 1 Мая и Карла Маркса. 20-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, но тем не менее всё равно угодила под колёса. Помощь пострадавшей оказали на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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