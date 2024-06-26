Общественные помощники губернатора обсудили с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» совместные проекты

18:09, 26 июня 2024, ПАИ

Круглый стол для общественных помощников губернатора состоялся в фонде «Защитники Отечества» в Пскове сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Открыть фонд «Защитники Отечества» было своевременным решением. В условиях специальной военной операции это особенно важно для нас, для участников СВО, для тех, кто вернулся, для их родных и близких и для всех нас, кто любит Россию, кому присуще чувство эмпатии, сострадания, заботы и любви», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

В региональном фонде «Защитники Отечества» 60 сотрудников. «У нас работают не просто большие профессионалы, это неравнодушные люди, которые работают от души, поддерживают ребят, помогают возвращаться в мирную жизнь. Среди наших сотрудников много участников СВО, матерей, жен, вдов. Мы стали большой семьёй, у нас не бывает одного горя, оно наше общее. Нас объединяет умение быть нужным, полезным и помогать», – рассказала она.

С 1 июля 2024 года филиалы фонда будут работать без обеда и выходных. «Наш филиал фонда – это уютный дом, который обнимает и согревает», – подчеркнула спикер.

За год работы сотрудники фонда рассмотрели более 8,6 тысячи обращений (из них 93 % положительно), провели 255 мероприятий патриотического характера, а также 318 по увековечиванию памяти героев СВО.