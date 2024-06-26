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Происшествия

37-летнего мужчину со шрамом на лбу ищут в Пскове

37-летний Вадим Каноба пропал в Пскове, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

37-летнего мужчину со шрамом на лбу ищут в Пскове. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

С 5 июня его местонахождение неизвестно.

Мужчина ростом 173 сантиметра, плотного телосложения, у него тёмные волосы и карие глаза.

Особые приметы: шрам на лбу над левой бровью и шрам на левой ноге ниже колена.

Он был одет в чёрную футболку, белые с чёрным шорты в клетку, а также чёрные туфли.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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