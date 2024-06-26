37-летнего мужчину со шрамом на лбу ищут в Пскове
37-летний Вадим Каноба пропал в Пскове, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
С 5 июня его местонахождение неизвестно.
Мужчина ростом 173 сантиметра, плотного телосложения, у него тёмные волосы и карие глаза.
Особые приметы: шрам на лбу над левой бровью и шрам на левой ноге ниже колена.
Он был одет в чёрную футболку, белые с чёрным шорты в клетку, а также чёрные туфли.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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