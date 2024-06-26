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Анастасия Повторейко: Правительство стремится к созданию более сбалансированной экономической среды

Правительство стремится к созданию более сбалансированной экономической среды, заявила депутат Псковского областного Собрания депутатов Анастасия Повторейко.

Анастасия Повторейко. Фото: ПАИ

«Как отметил президент, повышение налога на доходы физических лиц затронет лишь 3,2% налогоплательщиков, что свидетельствует о точечном подходе к изменению налоговой нагрузки. Основные параметры донастройки налоговой системы должны включать прогрессивную шкалу налогообложения, обеспечивающую большую нагрузку на высокие доходы и минимальную на низкие», – подчеркнула она.

Также важно учитывать социальные и экономические факторы, такие как поддержка семей с детьми, стимулирование инвестиций в экономику и создание равных условий для малого и среднего бизнеса, заметила Анастасия Повторейко.

«Жители и предприниматели нашей области хотят видеть систему, которая способствует социальному равенству и экономическому развитию. Справедливость налоговой системы заключается в равномерном распределении налоговой нагрузки, где каждый гражданин и бизнес платят налоги пропорционально своим доходам и возможностям. В Псковской области в целом положительно относятся к предлагаемым изменениям», – отметила депутат.

Анастасия Повторейко заметила, что они видят в них шаг к социальной справедливости и более эффективному распределению ресурсов.

«Предприниматели, хотя и обеспокоены потенциальным увеличением налоговой нагрузки, понимают необходимость этих мер для поддержки экономики и социальной сферы. Многие из них считают, что справедливая налоговая система будет стимулировать честную конкуренцию и устойчивое развитие бизнеса. Введение таких мер показывает, что правительство стремится к созданию более сбалансированной экономической среды, что, безусловно, получит поддержку со стороны большинства граждан и предпринимателей», – заключила она.

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