ЕС ужесточил требования к ввозу домашних животных из России

17:40, 26 июня 2024, ПАИ

Евросоюз ужесточил требования к ввозу домашних животных из России, напомнил замначальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Страны Евросоюза опубликовали недавно такое требование, как наличие титра антител. Раньше было так: вакцинации есть, год не прошёл – запустят на территорию другой страны. Сейчас, если вы собираетесь куда-то выезжать, то нужно озаботиться именно подтверждением наличия титра антител», – отметил он.

Гость студии также уточнил, что титр на антитела к бешенству появляется через две недели после вакцинации, тогда он будет уже на том уровне, который допускается к вывозу. Нововведение вступит в силу с 16 сентября этого года.

Ранее в эфире Дмитрий Ширяев рассказал, что нужно делать при укусе бешеного животного.