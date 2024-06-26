Могут ли чайки быть разносчиками птичьего гриппа, рассказал псковский эксперт

17:56, 26 июня 2024, ПАИ

Могут ли чайки быть разносчиками птичьего гриппа, пояснил замначальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Они могут быть разносчиками. В соседней Ленинградской области выявлялся птичий грипп у чаек, и по стране также регистрировались вспышки», – отметил гость студии и подчеркнул, что для обеспечения безопасности нужно всегда учитывать сезонность и пути миграции птиц.

При этом в Псковской области вспышки птичьего гриппа не наблюдались. «Но в прошлом году на подконтрольной территории управления в Вологодской области на птицефабрике, куда попала инфекция, пришлось уничтожить 50 тысяч птиц», – подчеркнул замначальника отдела внутреннего ветнадзора.

Ранее в эфире Дмитрий Ширяев напомнил, что ЕС ужесточил требования к ввозу домашних животных из России.