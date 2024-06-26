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Культура

Псковичей приглашают на литературно-музыкальный фестиваль «Каверинка-фест»

Псковичей приглашают на литературно-музыкальный фестиваль «Каверинка-фест», который пройдёт в День молодёжи, 29 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Псковичей приглашают на литературно-музыкальный фестиваль «Каверинка-фест». Фото: организаторы

«В День молодёжи соберутся талантливые ребята из Пскова, чтобы поделиться своей авторской музыкой и поэзией. Рок в исполнении псковской группы, песни барда, игра на гитаре и много личной и волнующей поэзии!» – рассказали организаторы.

Начало мероприятия в 17:00. Место встречи: Октябрьский проспект, 7а, около памятника «Два капитана».

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