Псковичей приглашают на литературно-музыкальный фестиваль «Каверинка-фест»
Псковичей приглашают на литературно-музыкальный фестиваль «Каверинка-фест», который пройдёт в День молодёжи, 29 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«В День молодёжи соберутся талантливые ребята из Пскова, чтобы поделиться своей авторской музыкой и поэзией. Рок в исполнении псковской группы, песни барда, игра на гитаре и много личной и волнующей поэзии!» – рассказали организаторы.
Начало мероприятия в 17:00. Место встречи: Октябрьский проспект, 7а, около памятника «Два капитана».
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