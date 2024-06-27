В Псковском районе водитель насмерть сбил пешехода
62-летний водитель насмерть сбил 35-летнего пешехода у деревни Щиглицы Псковского района. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие медики констатировали смерть на месте от полученных травм. Водителя «Газели» по горячим следам задержали сотрудники ГАИ совместно с оперативником уголовного розыска.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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