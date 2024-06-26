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Экономика

Сбер: 55% кредитных средств на покупку недвижимости жители Псковской области получают по льготным программам

С января по май 2024 года жители Псковской области взяли в Сбербанке порядка 900 ипотечных кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей. При этом на программы с государственной поддержкой приходится 55 % от общего объёма займов и практически 40 % от их общего количества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Из 350 оформленных льготных кредитов в регионе больше 40 % прошли по программе «Господдержка». Чуть больше – порядка 60 % – оформили по семейной ипотеке.

В сегменте индивидуального жилищного строительства доля льготного кредитования составляет 100 %. Всего с января по май текущего года псковичи взяли более 50 кредитов на цели ИЖС на общую сумму почти 160 млн рублей.

Информация об ипотечных программах – на сайте банка.

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