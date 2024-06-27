Один человек погиб при пожаре в Псковской области за минувшие сутки

10:01, 27 июня 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за прошедшие сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В 12:36 в деревне Кухарево Невельского района выгорела изнутри хозяйственная постройка. Предварительно, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования в хозпостройке. От огня спасены жилой дом и соседняя хозяйственная постройка.

В 14:00 в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Западной в Пскове огонь повредил пластиковый мусорный контейнер в мусоросборочной камере, сама камера закопчена. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В 14:58 в нежилом доме на улице Белинского в Пскове сгорела кровля и пристроенная к нему веранда. Дом полностью выгорел изнутри. Также был обнаружен погибшим мужчина. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Кроме того, в соседнем жилом доме огонь повредил сайдинг. Жилой дом от огня был спасен.

В 19:53 на улице Заречной в поселке Идрица Себежского района сгорела хозяйственная постройка, предварительно, из-за короткого замыкания электропроводки внутри хозпостройки. Спасены жилой дом и баня.