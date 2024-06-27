Делегация Псковской области начинает работу на Форуме регионов России и Белоруссии

11:09, 27 июня 2024, ПАИ

Делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым принимает участие в 11-м Форуме регионов Белоруссии и России, который проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27 и 28 июня. Об этом ПАИ сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

«В рамках первого дня форума предусмотрено девять секций. Представители правительства Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым примут участие практически во всех секциях, посвященных вопросам экономики, здравоохранения, культуры, образования, науки», – рассказал он.

Ожидается, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит на главной секции, посвященной вопросам межрегионального сотрудничества по широкому спектру направлений.

На форуме глава региона также подпишет ряд межрегиональных соглашений о развитии сотрудничества и укреплении взаимодействия Псковской области с отдельными регионами Белоруссии. Также запланировано подписание межмуниципальных соглашений и соглашения с Могилевским областным Советом депутатов.

«Кроме того, сегодня начинает работу выставка, приуроченная к форуму, где представлен стенд Псковской области с нашими предприятиями и с культурной и туристической составляющей», – отметил Андрей Михеев.

Отметим, что в делегацию от Псковской области также входят председатель Псковского облсобрания депутатов Александр Котов, заместители губернатора Нинель Салагаева и Ольга Тимофеева, руководители и специалисты исполнительных органов региона, депутаты Псковского областного Собрания.