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Политика

Делегация Псковской области начинает работу на Форуме регионов России и Белоруссии

Делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым принимает участие в 11-м Форуме регионов Белоруссии и России, который проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27 и 28 июня. Об этом ПАИ сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Делегация Псковской области начинает работу на Форуме регионов России и Белоруссии. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В рамках первого дня форума предусмотрено девять секций. Представители правительства Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым примут участие практически во всех секциях, посвященных вопросам экономики, здравоохранения, культуры, образования, науки», – рассказал он.

Ожидается, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит на главной секции, посвященной вопросам межрегионального сотрудничества по широкому спектру направлений.

На форуме глава региона также подпишет ряд межрегиональных соглашений о развитии сотрудничества и укреплении взаимодействия Псковской области с отдельными регионами Белоруссии. Также запланировано подписание межмуниципальных соглашений и соглашения с Могилевским областным Советом депутатов.

«Кроме того, сегодня начинает работу выставка, приуроченная к форуму, где представлен стенд Псковской области с нашими предприятиями и с культурной и туристической составляющей», – отметил Андрей Михеев.

Отметим, что в делегацию от Псковской области также входят председатель Псковского облсобрания депутатов Александр Котов, заместители губернатора Нинель Салагаева и Ольга Тимофеева, руководители и специалисты исполнительных органов региона, депутаты Псковского областного Собрания.

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