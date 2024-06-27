Почти 90 пассажиров полетят из Пскова в Махачкалу в первый день работы нового рейса

12:12, 27 июня 2024, ПАИ

89 пассажиров, включая двух маленьких детей, полетят из Пскова в Махачкалу в первый день работы нового рейса, передаёт корреспондент ПАИ со ссылкой на директора Псковского международного аэропорта Артёма Тарасова.

Первым авиарейсом из Махачкалы в Псков уже прилетело 18 пассажиров, включая одного малыша.

Напомним, что рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам на российских лайнерах SSJ-100. Время полета составит 3 часа 45 минут. Из Пскова вылет по расписанию производится в 11:25; обратный рейс из Махачкалы – утром в 6:40.

Это уже пятый маршрут российских авиакомпаний из международного аэропорта «Псков». Сейчас из Пскова можно вылететь в Москву, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.