Показ мод и автограф-сессия с участницей шоу «Голос»: что ждёт гостей Дня Великих Лук на выставке «Россия»

12:54, 27 июня 2024, ПАИ

Что ждёт гостей Дней Великих Лук на стенде Псковской области в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Для гостей стенда пройдут мастер-классы по изготовлению аэростатов и свечей, традиционные игры, хороводы и танцы.

В рамках мероприятия также выступят фольклорный ансамбль «Заряница», вокальный ансамбль «Традиция», гармонисты Великих Лук. Кроме того, в течение дня пройдут показы мод от молодежного театра мод «Абстракция».

В 17:00 начнётся автограф-сессия и выступление от участницы шоу «Голос» Мари Нжипуакую.

Для всех желающих также будет работать фотозона, где представлен герб Великих Лук, костюм лучника и костюм великолучанки.

На основном экране в течение дня пройдут мультимедийные показы: «Великие Луки – город-труженик», а также презентация предприятий города, показ «Имиджевого ролика о городе», показ мультимедийного контента «Великие Луки – спортивный центр» и фильма об Александре Матросове.

На самом стенде размещены выставка книг о Великих Луках, картины учащихся детской художественной школы имени А. А. Большакова к 100-летию Александра Матросова и о городе, а также уменьшенная копия памятника Александру Матросову.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.