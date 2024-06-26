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Участница проекта «Голос-3» Мари Нжипуакую выступит на Дне Великих Лук на ВДНХ

Участница проекта «Голос-3» Мари Нжипуакую выступит на Дне Великих Лук на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Мари посетит стенд Псковской области 27 июня в 17:00. Мари Нжипуакую не только споет, но и проведёт автограф-сессию. Звезда эстрады, чей творческий путь начался в Великих Луках, родом из королевской семьи. Её отец – наследный принц, сейчас живёт в Камеруне, он доктор физико-математических наук, учился в СССР, мама певицы – уроженка Великих Лук.

Творческий путь Мари начался в Москве в 2000-х. Она пела на бэк-вокале у групп «Стрелки International», «Несчастный случай» и у певицы Кати Лель. Около пяти лет выступала вместе с группой «Премьер-министр».

27 июня посетителей выставки также ожидает концертная программа, желающие могут принять участие в мастер-классе по изготовлению свечей из вощины. Всех гостей ожидает погружение в историческое прошлое Великих Лук. Там же можно будет узнать о подвиге Героя СССР Александра Матросова.

Музыкальное сопровождение на площадке создадут вокальный ансамбль «Традиция», коллектив «Жемчужина», народный ансамбль «Заряница» и другие творческие объединения города.

Стенд Псковской области находится в павильоне № 75.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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