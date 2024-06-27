Ревизия: Оптовая база «Лавка купца» открылась в Пскове

16:24, 27 июня 2024, ПАИ

Хотите открыть свой бизнес или разнообразить ассортимент ресторана, бара и кафе? В Пскове открылась оптовая база «Лавка купца»!

На сайте «Лавки купца» можно заказать дегустационный сет в любую точку России.

«Мы предлагаем обширный ассортимент чаёв, трав и сопутствующих товаров. Есть добавки к чаю: кипрей, душица, чабрец, мята, мелисса, незабудка и василёк», – рассказал владелец оптовой базы «Лавка купца» Айвар Митровскис.

Погрузиться в неповторимую атмосферу чайного путешествия помогут экзотические сборы из Китая, Индии, Таиланда и России. Особое внимание заслуживает чай из Псковской области, который подарит неповторимые ощущения.

«У нас вы можете найти большой ассортимент классического чёрного чая, зелёного китайского чая, а также травяные сборы с гор Алтая и псковских местных трав», – отметил Айвар Митровскис. Травяные сборы на оптовой базе «Лавка купца» хранятся в специальных деревянных бочках.

Для ценителей чайных традиций оптовая база «Лавки купца» предлагает чайную утварь ручной работы оптом и в розницу.

Также на оптовой базе можно сделать чай по заказу. «Больший интерес для нас представляет чай, который сделан по нашему заказу в «Лавке купца», – «Монастырский» и «Печорский». Эти чаи очень ценятся туристами, для них важно везти товар именно псковского производителя», – отметила управляющая магазином «Монастырские ряды» Оксана.

Реклама. ИП Митровскис Айвар Валиксович. ИНН 601202632963.