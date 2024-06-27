Новые книги получили районные библиотеки Псковской области
Новые детские книги получили районные библиотеки Псковской области в рамках проекта помощи сельским библиотекам «Миллион книг», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.
В течение июня книги придут в библиотеки Псковской области. «Каждая книга найдёт своего читателя», – отметила Любовь Бутина из Стругокрасненской районной библиотеки.
Представители районных библиотек благодарны за организацию акции «Миллион книг».
«Есть люди, дела и поступки которых вызывают чувство глубокого уважения, наполняют душу радостным добрым светом и сердечным теплом. Эти люди обладают редким для нашего времени качеством, чертой характера – они умеют отдавать, дарить – безвозмездно, бесплатно. Благодарим проект помощи деревенским и сельским детским библиотекам «Миллион книг» за такие ценные для наших юных читателей книжные дары», – подчеркнула Светлана Фёдорова из Центральной районной библиотеки Новосокольников.
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