Об опыте Псковской области в развитии двустороннего сотрудничества рассказал Михаил Ведерников на Форуме регионов России и Белоруссии

14:31, 27 июня 2024, ПАИ

Об опыте Псковской области в развитии двустороннего сотрудничества рассказал губернатор региона Михаил Ведерников на Форуме регионов России и Белоруссии сегодня, 27 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



Фото: Сергей Герасимов



























Особый акцент Михаил Ведерников сделал на взаимодействии с Витебской областью. По его словам, сотрудничество вышло на новый уровень, и теперь охватывает практически все сферы: экономику, импортозамещение, туризм.

При этом губернатор Псковской области подчеркнул необходимость расширения инструментария для укрепления отношений региона и Белоруссии. Уже разработан проект модельного закона «О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве», который предполагает нововведения в финансировании и способах реализации совместных проектов. Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что этот инструмент будет востребован. «Рассчитываем, что уже в скором будущем он будет работать на благо приграничных регионов наших стран», – заметил он.

Крмое того, Михаил Ведерников предложил провести одну из следующих встреч делегаций регионов России и Белоруссии в Псковской области. Также на форуме подписали соглашение о сотрудничестве между Псковским областным Собранием и Могилёвским областным Советом.