Женщина попала под колёса автомобиля в Великих Луках, переходя дорогу в неположенном месте

14:38, 27 июня 2024, ПАИ

Женщину сбили у дома № 48 на улице Ленина в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Renault сбил женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала пешеход, она госпитализирована в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.