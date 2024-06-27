Женщина попала под колёса автомобиля в Великих Луках, переходя дорогу в неположенном месте
Женщину сбили у дома № 48 на улице Ленина в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель автомобиля Renault сбил женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадала пешеход, она госпитализирована в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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