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Общество

Встреча с Борисом Елкиным и Иваном Белугиным пройдёт на ярмарке трудоустройства в Пскове

Участники Всероссийской ярмарки трудоустройства смогут «без галстуков» пообщаться с молодыми руководителями Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по труду и занятости региона.

Встреча с Борисом Елкиным и Иваном Белугиным пройдёт на ярмарке трудоустройства в Пскове. Фото: комитете по труду и занятости Псковской области

28 июня в 12:00 в рамках программы «ГосСтарт» пройдет диалог-встреча с главой Пскова Борисом Елкиным и главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным.

Они расскажут о ценностях муниципальной службы, поделятся своим карьерным опытом, а также ответят на главный вопрос «каково это - быть молодым руководителем?».

Модератором лекции станет креативный продюсер творческого объединения Offline, организатор концертов и фестивалей, сооснователь подкаста «Типично Псковский Подкаст» Иван Корнышев.

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства откроется в 10:00 28 июня. Мероприятия примут две площадки в Псковской области: в Пскове события ярмарки развернутся в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Продлится событие до 16:00.

Мероприятие пройдёт в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ и правительства Псковской области.

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