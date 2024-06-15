Ярмарка трудоустройства пройдёт в Пскове и Великих Луках 28 июня

13:00, 15 июня 2024, ПАИ

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт в Пскове и Великих Луках 28 июня, сообщается в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».

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Площадки ярмарки развернутся в Пскове по адресу Иркутский переулок, дом 2 и в Великих Луках на улице К. Зверева, дом 29.

Ярмарки начинают работу в 10:00.

«Ярмарка будет интересна и для школьников, которые смогут найти здесь сезонную работу или место с постоянной занятостью, и для абитуриентов, где они познакомятся с учебными программами и различными предложениями. Также для этих категорий граждан молодёжные организации региона представят свои возможности в профильной зоне», — написали организаторы.

За обновлением программы можно следить на официальном сайте мероприятия.