Школа иконописи «Киноварь» откроется при храме Василия на Горке в Пскове

14:50, 27 июня 2024, ПАИ

Школа иконописи «Киноварь» откроется при храме Василия на Горке в Пскове. Об этом ПАИ сообщила преподаватель иконописи Надежда Прокопчук.

Надежда уточнила, что занятия иконописью начнутся, когда наберётся группа из желающих заниматься. «Планирую набрать от пяти до 15 человек. Если людей будет больше, организуем сразу две группы», - отметила преподаватель.

Надежда рассказала, что до переезда в Псков обучалась иконописи в Свято-Тихоновском гуманитарном университете, а затем преподавала в воскресной школе.

Тех, кто решит заняться иконописью, ждёт знакомство с теорией и техникой иконописи, композицией, историей искусств. К каждому ученику предусмотрен индивидуальный подход.

Задать вопросы и записаться можно по телефону 8 977 860 74 19 или в группе https://vk.com/schooliconpskow.