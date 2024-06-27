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Школа иконописи «Киноварь» откроется при храме Василия на Горке в Пскове

Школа иконописи «Киноварь» откроется при храме Василия на Горке в Пскове. Об этом ПАИ сообщила преподаватель иконописи Надежда Прокопчук.

Надежда Прокопчук. Фото из группы "Иконописная школа "Киноварь" в соцсети "ВКонтакте"

Надежда уточнила, что занятия иконописью начнутся, когда наберётся группа из желающих заниматься. «Планирую набрать от пяти до 15 человек. Если людей будет больше, организуем сразу две группы», - отметила преподаватель.

Надежда рассказала, что до переезда в Псков обучалась иконописи в Свято-Тихоновском гуманитарном университете, а затем преподавала в воскресной школе.

Тех, кто решит заняться иконописью, ждёт знакомство с теорией и техникой иконописи, композицией, историей искусств. К каждому ученику предусмотрен индивидуальный подход.

Задать вопросы и записаться можно по телефону 8 977 860 74 19 или в группе https://vk.com/schooliconpskow.

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